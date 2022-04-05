Лавров заявил, что переговоры с Киевом не должны повторить судьбу Минских договорённостей

По словам главы МИД, чтобы добиться эффективного итога по мирным переговорам, а не создать видимость результата, украинская сторона "не должна заниматься саботажем".

Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу Минских договорённостей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.

По словам министра иностранных дел, чтобы добиться эффективного итога по мирным переговорам, а не создать лишь видимость результатов, украинская сторона "не должна заниматься саботажем".

"Иначе мы рискуем повторить судьбу Минских договорённостей. Мы на это никогда не пойдём. <...> Ещё раз подчеркну: мы не хотим повторения судьбы Минских договорённостей и не можем допустить такого повторения", — сказал Лавров.