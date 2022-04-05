Лавров заявил, что переговоры с Киевом не должны повторить судьбу Минских договорённостей
По словам главы МИД, чтобы добиться эффективного итога по мирным переговорам, а не создать видимость результата, украинская сторона "не должна заниматься саботажем".
Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу Минских договорённостей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
По словам министра иностранных дел, чтобы добиться эффективного итога по мирным переговорам, а не создать лишь видимость результатов, украинская сторона "не должна заниматься саботажем".
"Иначе мы рискуем повторить судьбу Минских договорённостей. Мы на это никогда не пойдём. <...> Ещё раз подчеркну: мы не хотим повторения судьбы Минских договорённостей и не можем допустить такого повторения", — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров по итогам очередного очного этапа переговоров Москвы и Киева отметил, что в позиции Украины появилось больше реализма по Крыму, ДНР и ЛНР. Министр добавил, что также появились подвижки в вопросе необходимости закрепить в договоре нейтральный и безъядерный статус Незалежной.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ