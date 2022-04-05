Российский дипломат также напомнил лидеру Незалежной о нарушенных предвыборных обещаниях по поводу окончания конфликта в Донбассе.

Небензя обвинил Зеленского во введении "языковой инквизиции" на Украине. Видео © LIFE

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний по поводу мира в Донбассе, а также во введении "языковой инквизиции" в стране. Соответствующее заявление российский дипломат сделал на заседании Совбеза ООН.

"Владимир Александрович, мы все хорошо помним, как в 2019 году вы были избраны президентом Украины. С вашим избранием было связано много надежд, ведь вы шли на выборы с обещанием мира, окончания войны на Донбассе, в вас поверило русскоязычное население, права которого вы обязались защищать. Казалось, вот-вот — и та историческая несправедливость, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в злобную "анти-Россию", уйдёт в историю", — обратился постпред РФ к украинскому лидеру.

При этом, как утверждает дипломат, этим надеждам не суждено было сбыться. Небензя вспомнил о резких высказываниях Зеленского в адрес жителей Донбасса и подчеркнул, что сам президент стал придерживаться той же позиции, что и его предшественник Пётр Порошенко.

"И вот вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик особями, вторя вашему предшественнику, который грозил, что дети дончан и луганчан "будут гнить в подвалах", и призываете их уезжать в Россию. И вот вы уже ополчились на родной для вас русский язык, вводя, по сути, "языковую инквизицию" в стране, где русский является родным для как минимум 40% населения", — подчеркнул Небензя.