"Вы увидели то, что вам хотели показать": Небензя указал на вопиющие нестыковки в западной версии событий в Буче
Постпред при ООН подчеркнул, что "повестись" на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо "западные партнёры", которым на саму Украину наплевать.
Представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на множество нестыковок в западной и украинской версии событий в городе Буче.
Небензя указал на вопиющие нестыковки в западной версии событий в Буче. Видео © LIFE
"Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Среди этих нестыковок постпред назвал то, что тел на улицах не было сразу после ухода российских войск, о чём свидетельствует сразу несколько видеосъёмок.
"Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным "Нью-Йорк таймс" — вообще с 20 марта", — добавил он.
Небензя подчеркнул, что "повестись" на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо "западные партнёры", которым на саму Украину наплевать.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
Getty Images / Spencer Platt