"Вы увидели то, что вам хотели показать": Небензя указал на вопиющие нестыковки в западной версии событий в Буче

Постпред при ООН подчеркнул, что "повестись" на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо "западные партнёры", которым на саму Украину наплевать.

Представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на множество нестыковок в западной и украинской версии событий в городе Буче.

Небензя указал на вопиющие нестыковки в западной версии событий в Буче. Видео © LIFE

"Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Среди этих нестыковок постпред назвал то, что тел на улицах не было сразу после ухода российских войск, о чём свидетельствует сразу несколько видеосъёмок.

"Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным "Нью-Йорк таймс" — вообще с 20 марта", — добавил он.