Небензя: Россия пришла на Украину не из-за земель, а ради мира в Донбассе

Дипломат выразил надежду на то, что украинский лидер сможет найти решение происходящих событий, так как оно зависит только от Зеленского.

Россия пришла на Украину не из-за её земель, а для того, чтобы принести мир в истекающий кровью Донбасс, заявил постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя на заседании всемирной организации.

"Мы пришли к вам не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир", — обратился Небензя к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил на заседании ранее.

Дипломат выразил надежду на то, что украинский лидер сможет найти решение происходящих событий, так как оно, по словам Небензи, зависит только от Зеленского.