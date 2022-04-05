Небензя: Украина планировала в марте решить проблему Донбасса военным путём

В ходе специальной военной "Операции Z" российской стороне удалось обнаружить "множество соответствующих секретных приказов", отметил он.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, что Украина в марте планировала решить проблему Донбасса военным путём.

"Звучат они (взрывы снарядов. — Прим. ред.) потому, что другого способа принести мир в Донбасс, к сожалению, не осталось после того, как вы и ваши подчинённые категорически отказались выполнять Минские соглашения, приготовившись уже в марте решить проблему Донбасса военным путём", — сказал дипломат.

Небензя также отметил, что в ходе специальной военной "Операции Z" российской стороне удалось обнаружить "множество соответствующих секретных приказов".