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Опубликовано 5 апреля 2022, 16:07

Небензя указал на намерения Запада растянуть конфликт на Украине

По словам дипломата, Незалежная была и остаётся всего лишь пешкой в геополитической игре против РФ, которой готовы легко пожертвовать.

Западные страны будут стараться растянуть конфликт на Украине поставками оружия и боеприпасов. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

"Она (Украина. — Прим. Лайфа) для них (для стран Запада. — Прим. Лайфа) была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют. Но пока постараются продлить этот конфликт, поставляя туда побольше оружия и боеприпасов", — сказал он на заседании СБ ООН и подчеркнул, что странам Запада "на саму Украину наплевать".

Небензя потребовал от Лондона объяснений из-за отказа собрать СБ ООН по Буче по запросу РФ
Небензя потребовал от Лондона объяснений из-за отказа собрать СБ ООН по Буче по запросу РФ

А ранее Небензя заявлял, что после "Операции Z" на Украине появятся новые неприглядные факты о странах Запада. Постоянный представитель РФ при ООН считает смешными попытки опровергнуть ведение военно-биологической деятельности США в Незалежной тем, что организация не подтверждает их.

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ТАСС / АР / Seth Wenig

Никита Осипов
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