Небензя указал на намерения Запада растянуть конфликт на Украине

По словам дипломата, Незалежная была и остаётся всего лишь пешкой в геополитической игре против РФ, которой готовы легко пожертвовать.

Западные страны будут стараться растянуть конфликт на Украине поставками оружия и боеприпасов. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

"Она (Украина. — Прим. Лайфа) для них (для стран Запада. — Прим. Лайфа) была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют. Но пока постараются продлить этот конфликт, поставляя туда побольше оружия и боеприпасов", — сказал он на заседании СБ ООН и подчеркнул, что странам Запада "на саму Украину наплевать".