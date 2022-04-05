Небензя указал на намерения Запада растянуть конфликт на Украине
По словам дипломата, Незалежная была и остаётся всего лишь пешкой в геополитической игре против РФ, которой готовы легко пожертвовать.
Западные страны будут стараться растянуть конфликт на Украине поставками оружия и боеприпасов. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
"Она (Украина. — Прим. Лайфа) для них (для стран Запада. — Прим. Лайфа) была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют. Но пока постараются продлить этот конфликт, поставляя туда побольше оружия и боеприпасов", — сказал он на заседании СБ ООН и подчеркнул, что странам Запада "на саму Украину наплевать".
А ранее Небензя заявлял, что после "Операции Z" на Украине появятся новые неприглядные факты о странах Запада. Постоянный представитель РФ при ООН считает смешными попытки опровергнуть ведение военно-биологической деятельности США в Незалежной тем, что организация не подтверждает их.
ТАСС / АР / Seth Wenig