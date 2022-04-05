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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 16:03
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Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата

Российские представители будут высланы из Брюсселя с формулировкой "за участие в деятельности, противоречащей дипломатическому статусу".

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при организации. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", — отмечается в документе.

Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"
Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"

Как уже писал Лайф, очередная "волна высылки" российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — о высылке 30 российских дипломатов, а Испания — 25. Латвия и Эстония объявили о закрытии российских консульств, а также высылке 13 и 14 россиян соответственно.


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Flickr.com/ Patrick

Алексей Берковиц
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