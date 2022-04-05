Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Российские представители будут высланы из Брюсселя с формулировкой "за участие в деятельности, противоречащей дипломатическому статусу".
Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при организации. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", — отмечается в документе.
Как уже писал Лайф, очередная "волна высылки" российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — о высылке 30 российских дипломатов, а Испания — 25. Латвия и Эстония объявили о закрытии российских консульств, а также высылке 13 и 14 россиян соответственно.