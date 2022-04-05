Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"

По его словам, это решение осложнит общение, необходимое для урегулирования ситуации, а также не останется без ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение западных стран о массовой высылке российских дипломатов. По его словам, это является недальновидным шагом, который не останется без ответа в этих непростых условиях.