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Опубликовано 5 апреля 2022, 11:30

Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"

По его словам, это решение осложнит общение, необходимое для урегулирования ситуации, а также не останется без ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение западных стран о массовой высылке российских дипломатов. По его словам, это является недальновидным шагом, который не останется без ответа в этих непростых условиях.

"Негативно относимся, с сожалением. Это сужение возможностей для осуществления дипломатического общения в таких сложных условиях. Это недальновидный шаг, который дальше осложнит наше общение, необходимое для урегулирования, а также неминуемо приведёт к ответным шагам", — ответил на вопрос журналистов Песков.

Посла России вызвали в МИД Франции
Посла России вызвали в МИД Франции

Напомним, 4 апреля Франция объявила, что намерена выслать около 30 российских дипломатов. В Париже заявили, что данный шаг является частью демарша европейских стран в отношении Москвы. Также вчера Литва сообщила, что высылает посла России, закрывает Консульство РФ в Клайпеде и отзывает своего посла из Москвы для консультаций. А глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия высылает 40 российских дипломатов. Захарова назвала этот шаг злобным актом и анонсировала ответ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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