Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"
По его словам, это решение осложнит общение, необходимое для урегулирования ситуации, а также не останется без ответа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение западных стран о массовой высылке российских дипломатов. По его словам, это является недальновидным шагом, который не останется без ответа в этих непростых условиях.
"Негативно относимся, с сожалением. Это сужение возможностей для осуществления дипломатического общения в таких сложных условиях. Это недальновидный шаг, который дальше осложнит наше общение, необходимое для урегулирования, а также неминуемо приведёт к ответным шагам", — ответил на вопрос журналистов Песков.
Напомним, 4 апреля Франция объявила, что намерена выслать около 30 российских дипломатов. В Париже заявили, что данный шаг является частью демарша европейских стран в отношении Москвы. Также вчера Литва сообщила, что высылает посла России, закрывает Консульство РФ в Клайпеде и отзывает своего посла из Москвы для консультаций. А глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия высылает 40 российских дипломатов. Захарова назвала этот шаг злобным актом и анонсировала ответ.