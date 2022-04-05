Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил о риске самораспада Украины

Согласно его прогнозу, в первую очередь страна потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает, что на Украине возможны два варианта развития событий: самораспад или объединение граждан. По мнению парламентария, украинцам нужно найти общий язык, чтобы избежать худшего сценария.

"Либо на Украине произойдёт переключение мозгов и украинцы наконец-то поймут, что их судьба, их будущее связано с обеспечением межнационального мира, гармонии и возможности всем территориям Украины, какой бы она ни была, проживать вместе, чтобы каждому отдельно взятому человеку было в равной степени комфортно. Чтобы у каждого были равные степени для самореализации, для развития, для карьеры, для семьи, для памяти", — объяснил сенатор в ходе общения со студентами.

В противном случае Украина так и будет продолжать саморазрушаться. Согласно его прогнозу, в первую очередь страна потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А потом, как отмечает Косачёв, Незалежная "может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела, потому что сами украинцы не смогут, возможно, найти общий язык между собой".