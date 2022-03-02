Страх и ненависть на Украине С момента распада СССР на Украине набирала обороты антирусская риторика. Скромный тезис "Украина — не Россия" в конце концов вылился в запрет русского языка и аннулирование русской национальности. 3666 3666 Украинский военнослужащий патрулирует улицу. Обложка © ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

Символом этого грязного процесса стали сожжённые в Одессе русскоязычные граждане и этнические чистки в Донбассе, которые решительно не заинтересовали европейских правозащитников. Накануне нового витка конфликта терпение России иссякло.

Всего полгода назад президент Владимир Путин опубликовал большую статью об общей судьбе России и Украины. Статья рассказывала, как возникла украинская государственность, как Украина присоединилась к России, как и почему наращивались её территории и какой путь выбрала для себя независимая Украина после распада СССР.

Главный вывод статьи заключался в том, что Украину в последние годы втягивали "в опасную геополитическую игру" и превращали в барьер между Европой и Россией, в военный плацдарм против возможной агрессии в адрес России.

Вбивание клиньев между Украиной и Россией шло планомерно, пока в 2014 году власти Украины не взяли прямой курс на конфронтацию с Россией. Постепенно был объявлен вне закона русский язык, русскоязычные школы на Украине переведены на мову, русские исключены из списка коренных народов Украины, Русская православная церковь подвергнута гонениям, а героями нации стали те, кто в Великую Отечественную войну убивал русские семьи.

Государственная пропаганда Украины обвиняла Россию во всех бедах. Даже жизнь республики в СССР называли оккупацией, а страшный голод тридцатых годов, охвативший Поволжье, юг страны и многие регионы Сибири, на Украине считали специальной акцией Сталина против украинцев. Причём выставки и форумы, посвящённые голодомору, курьёзно иллюстрировались фотографиями голодающих из Поволжья начала двадцатых годов — в суровые тридцатые годы фотографировать голодающих было непросто.

В результате на Украине выросло уже не одно поколение, обученное ненавидеть Россию. Эти люди учились по учебникам, которые профинансированы фондом Сороса, где нет ни слова про дружбу народов, наше общее прошлое и единый славянский народ. Эти люди привыкли думать, что Украина на протяжении веков страдала от своенравного "старшего брата". Шутка ли: уже в первоначальном тексте гимна Украины были слова, направленные против России:

"Ой, Богдан, Богдан, Славный наш гетман! Зачем отдал Украину Москалям поганым?! Чтоб вернуть её честь, Ляжем головами".

Неудивительно, что власти Украины поддерживали националистов и нашедших прибежище на Украине неонацистов. "Правильными" патриотами на Украине становились те, кто ненавидел Россию.

Известный исторический закон: риторика ненависти должна усиливаться, иначе она теряет силу.

И вот, как писал полгода назад Путин, "неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала" западных кураторов. Ей на смену пришла концепция Украины как "анти-России". По словам Путина, с этим "мы никогда не смиримся".

К сожалению, его предупреждение ни на Западе, ни на Украине не услышали. Превращение Украины в "анти-Россию" продолжилось и, более того, набирало обороты. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале нынешнего года в том числе заявил, что его страна может выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия.

Главной горячей точкой, где происходило превращение Украины в "анти-Россию", стал Донбасс.

С 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, Украина не оставляла попыток отвоевать эти территории обратно, причём именно отвоевать. Жителей ДНР и ЛНР записали в сепаратисты и террористы. Кроме военных действий на территории республик проводились теракты и диверсии. По оценке верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек, в их числе старики, дети.

Но попытки завоевать недавние области Украины оказались безуспешными. Ополченцы совершенно не собирались идти под руководство Киева. Почему? Потому что большинство населения двух народных республик составляют русские. И в условиях новой национальной политики Украины они знают, что на Украине их не ждёт ничего хорошего.

Линия противостояния в Донбассе оставалась неизменной, однако напряжение нарастало. В последние годы Украина с помощью Запада провела отличную модернизацию своих вооружённых сил. По численности, военному бюджету и количеству военной техники Украина на одних из первых строчек в европейском рейтинге. И, кроме того, её армия хорошо подготовилась к военным действиям, на протяжении восьми лет ведя бои с ополченцами в Донбассе.

На весну Вооружённые силы Украины наметили масштабное наступление на Донбасс. В случае успеха на территории мог быть развёрнут подлинный террор. Ещё хуже, что Донбасс стал бы только первой ласточкой. Разгорячённые антирусской пропагандой, с новейшим западным вооружением украинские войска отправились бы отвоёвывать Крым, с чьим самоопределением здесь не намерены считаться. Иными словами, напали бы на Россию. Вот тогда развернулась бы не специальная военная операция, а полномасштабная война с мобилизацией, а на поле боя отправились бы сегодняшние российские школьники и студенты.

Идущая сейчас военная спецоперация направлена именно на то, чтобы сделать невозможным такой сценарий. Первая задача российских военных — ликвидировать военную инфраструктуру Украины, по возможности избегая разрушений гражданских зданий и сооружений. Как подчеркнул Владимир Путин, у России нет цели оккупировать Украину. Начинать полноценную войну Россия также не намерена.

Вторая задача спецоперации — провести денацификацию, то есть чистку националистических организаций, работающих против русского населения, в том числе расследовать военные преступления и националистические теракты в Донбассе и Одессе.

Иными словами, нынешней специальной операцией Россия защищает не только Донбасс, но и себя. Это делается для того, чтобы не получить через несколько лет войну на своей территории, которую с лёгкостью могут начать люди, обученные ненавидеть всё русское.

Авторы Алексей Краузе