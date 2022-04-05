Военкор Сладков показал кадры, как украинские морпехи сдавались в плен в Мариуполе

По его словам, 12 часов подряд, находясь на нейтральной территории, они принимали группы сдающихся военнослужащих Незалежной.

Военный корреспондент Александр Сладков показал кадры, как украинские морпехи сдавались в плен в Мариуполе. Видео © Telegram / Sladkov_plus

Военный корреспондент Александр Сладков показал видеозапись, на которой показано, как бойцы ДНР принимали группы сдающихся в плен украинских морпехов в Мариуполе. Ролик он опубликовал в телеграм-канале.

Как отметил Сладков, впервые за 30 лет профессиональной деятельности ему вместе с другими военкорами доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР. Репортёры наблюдали за всем происходящим под обстрелом своей и чужой артиллерии.

"Мы единственные репортёры, оказавшиеся в самой гуще событий... Сразу скажу, такую картину я наблюдал первый раз. Двенадцать часов подряд, находясь на нейтральной территории, мы принимали и принимали группы сдающихся украинских морских пехотинцев. Когда в один из моментов вышло сто шестьдесят человек, я, признаться, весьма заволновался, нас было гораздо меньше, но справились отлично", — отметил Сладков, передаёт РИА ФАН.

По его словам, в операции также принимал участие министр МВД ДНР Алексей Дикий. Уточняется, что он находился в группе принимающих. При этом Сладков уточнил, что сдались в плен украинские морпехи 501-го, а не 503-го батальона морской пехоты ВМС Украины.