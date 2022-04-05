Лавров: Россию настораживают требования Украины о референдуме после заключения договора

По мнению министра, существует очень большая вероятность, что в случае отрицательного результата этого голосования переговорный процесс придётся начинать заново.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву настораживает одно из требований официального Киева — о проведении референдума после заключения возможного мирного договора с РФ.

"Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора... в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооружённые силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте", — отметил министр иностранных дел РФ.

По оценке Лаврова, существует очень большая вероятность, что в случае отрицательного результата этого голосования переговорный процесс придётся начинать заново. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва не хочет "играть в такие кошки-мышки".