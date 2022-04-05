Лавров назвал деэскалацию после переговоров с Киевом в Стамбуле жестом доброй воли Москвы

Однако Незалежная воспользовалась отходом российских военнослужащих и организовала провокацию в Буче, возмутился министр.

Деэскалация в Киевской и Черниговской областях после очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли Москвы, но Киев её использовал для провокации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Именно в тот момент, когда, в соответствии с договорённостями Стамбула, российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области, именно в этот момент три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация", — возмутился Лавров.