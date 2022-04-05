Постпред Китая при ООН: Обвинения в адрес России по Буче должны опираться на факты

Дипломат призвал РФ и Украину проявлять сдержанность, а также разобраться в конкретных причинах случившегося.

Обвинения в адрес России в связи с событиями в украинской Буче должны опираться на факты, следует избегать необоснованных заявлений. Об этом заявил постоянный представитель Китая в Совете Безопасности ООН Чжан Цзюнь на заседании всемирной организации.

"Сообщения и кадры погибших гражданских лиц в Буче потрясают. <...> Любые обвинения должны опираться на факты, прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений", — отметил Цзюнь.

Дипломат подчеркнул, что конкретные причины произошедшего в украинском городе должны быть установлены.