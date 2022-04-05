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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 16:52
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Постпред Китая при ООН: Обвинения в адрес России по Буче должны опираться на факты

Дипломат призвал РФ и Украину проявлять сдержанность, а также разобраться в конкретных причинах случившегося.

Обвинения в адрес России в связи с событиями в украинской Буче должны опираться на факты, следует избегать необоснованных заявлений. Об этом заявил постоянный представитель Китая в Совете Безопасности ООН Чжан Цзюнь на заседании всемирной организации.

"Сообщения и кадры погибших гражданских лиц в Буче потрясают. <...> Любые обвинения должны опираться на факты, прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений", — отметил Цзюнь.

Дипломат подчеркнул, что конкретные причины произошедшего в украинском городе должны быть установлены.

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Напомним, Киев показал видео из Бучи с многочисленными телами "погибших" на улице. Причём некоторые из них — со связанными за спиной руками. Впоследствии Украина обвинила Россию в массовом убийстве жителей Бучи. Минобороны РФ опровергло заявления Киева и напомнило, что российские военные покинули город 30 марта — за четыре дня до появления провокационных публикаций. Песков назвал кадры из Бучи "срежиссированным трагическим шоу". Небензя указал на вопиющие нестыковки в западной версии событий в украинском городе.

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Getty Images / John Minchillo-Pool

Никита Осипов
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