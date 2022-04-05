Войска ЛНР прорвали оборону 57-й бригады ВСУ и ведут бой на окраине Замуловки
В ходе столкновений было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ и девять единиц бронетехники.
Войска Луганской Народной Республики прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ на северодонецком направлении и ведут бой на северной окраине села Замуловка. Об этом заявил на брифинге о ходе "Операции Z" на вечер 5 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения ЛНР прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населённого пункта Замуловка", — сказал генерал-майор.
Ранее Минобороны РФ показало кадры сопровождения армейских колонн ударными вертолётами Ка-52 в зоне проведения специальной военной "Операции Z" на Украине. Также было опубликовано видео боевого применения истребителей Су-35С. На этих кадрах показаны взлёт и посадка боевых машин, пуск ракет "воздух – земля".
ТАСС / Гавриил Григоров