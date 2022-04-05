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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 17:34
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Войска ЛНР прорвали оборону 57-й бригады ВСУ и ведут бой на окраине Замуловки

В ходе столкновений было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ и девять единиц бронетехники.

Войска Луганской Народной Республики прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ на северодонецком направлении и ведут бой на северной окраине села Замуловка. Об этом заявил на брифинге о ходе "Операции Z" на вечер 5 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения ЛНР прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населённого пункта Замуловка", — сказал генерал-майор.

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Ранее Минобороны РФ показало кадры сопровождения армейских колонн ударными вертолётами Ка-52 в зоне проведения специальной военной "Операции Z" на Украине. Также было опубликовано видео боевого применения истребителей Су-35С. На этих кадрах показаны взлёт и посадка боевых машин, пуск ракет "воздух – земля".

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ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Бражников
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