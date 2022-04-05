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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 17:24
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Под Мариуполем сбили ещё два украинских Ми-8 для эвакуации главарей "Азова"

Винтокрылые машины пытались прорваться к городу со стороны моря, но были поражены из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Два украинских вертолёта Ми-8, предназначавшиеся для эвакуации главарей националистического батальона "Азов" из Мариуполя, были сбиты утром во вторник на подлёте к городу. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", — уточнил офицер.

Один из украинских Ми-8 сбили на подлёте к Мариуполю из трофейного ПЗРК "Стингер"
Один из украинских Ми-8 сбили на подлёте к Мариуполю из трофейного ПЗРК "Стингер"

Ранее сообщалось, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сбили два украинских вертолёта, которые направлялись в Мариуполь для эвакуации главарей украинских националистов.

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Андрей Бражников
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