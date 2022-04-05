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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 17:09
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Глава Генштаба США Милли заявил, что боевые действия на Украине могут идти годами

Марк Милли. Фото © Getty Images / Kevin Dietsch

Марк Милли. Фото © Getty Images / Kevin Dietsch

По его словам, в продолжительном противостоянии с Россией Незалежную будут поддерживать НАТО, США, а также все союзники и партнёры.

Боевые действия на Украине могут продолжаться ещё на протяжении нескольких лет, считает председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"На Украине будет ещё много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдёт об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами", — сказал глава американского Генштаба на слушаниях в Комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

По оценке офицера, в продолжительном противостоянии с Россией Украину будут поддерживать НАТО, США, а также все союзники и партнёры.

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Ранее Лайф писал, что Небензя указал на намерения Запада растянуть конфликт на Украине. По словам дипломата, Незалежная была и остаётся всего лишь пешкой в геополитической игре против РФ, которой готовы легко пожертвовать.

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Никита Осипов
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