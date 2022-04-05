В Госдуму внесут проект о возможности запрета передачи за границу личных данных россиян

Документ, в частности, запрещает операторам отказывать клиенту в оказании услуг, если он не согласился предоставить персональную информацию.

В Госдуму РФ 6 апреля внесут законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки такой информации. Об этом сообщил один из авторов инициативы — глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Завтра внесём с коллегами законопроект об усилении защиты персональных данных наших граждан", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Инициатива разработана "в целях усиления защиты прав граждан как субъектов персональных данных на неприкосновенность их частной жизни". Документом, в частности, "устанавливается обязанность операторов информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных", а в исключительных случаях — при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя, — такая передача информации за рубеж может быть ограничена по решению Роскомнадзора.

Также документом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных россиян. Втрое — с 30 до 10 дней — сокращаются сроки исполнения запросов органов власти и граждан РФ по вопросам, связанным с незаконной обработкой такой информации. Проект также запрещает операторам отказывать клиенту в оказании услуг, если он не согласился предоставить свои персональные данные (в том числе биометрические), если такое предоставление не является обязательным.

Авторами законопроекта являются депутаты Сергей Боярский, Антон Горелкин, Антон Немкин, Ирина Панькина, Сергей Гаврилов, Александр Ющенко, Антон Ткачёв, Андрей Луговой , Дмитрий Гусев, Андрей Клишас и Андрей Яцкин. В пользу инициативы уже высказался экспертный совет по законотворческой деятельности партии "Единая Россия" на заседании во вторник.