ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 17:19
6832

Опубликованы кадры обстрела из "Градов" позиций ВСУ в Марьинке

Видео с высоты птичьего полёта снял квадрокоптер. На нём видны три расчёта, которые выпускают ракеты синхронно.

"Грады" ДНР обстреляли позиции ВСУ в Марьинке. Видео © Telegram / SHOT

В Сети появились кадры обстрелов по позициям ВСУ. Ролик с беспилотного летательного аппарата публикует телеграм-канал SHOT.

Видео с высоты птичьего полёта снял квадрокоптер в Донецкой области, в населённом пункте Марьинка. Удары по укрепрайону по очереди наносят "Грады" Донецкой Народной Республики. На кадрах видны три расчёта, которые выпускают ракеты синхронно.

Авиация ВКС России за ночь уничтожила два пункта управления ВСУ и два ЗРК "Бук-М1"
Авиация ВКС России за ночь уничтожила два пункта управления ВСУ и два ЗРК "Бук-М1"

А ранее Лайф показал кадры ночных ударов вертолётов Ка-52 по бронемашинам ВСУ в Изюмском районе. В ролике слышны переговоры членов экипажа, а после команды "Ракета" демонстрируется момент нанесения удара по объектам военной инфраструктуры противника.

BannerImage

Telegram / SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar