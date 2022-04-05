Опубликованы кадры обстрела из "Градов" позиций ВСУ в Марьинке

Видео с высоты птичьего полёта снял квадрокоптер. На нём видны три расчёта, которые выпускают ракеты синхронно.

"Грады" ДНР обстреляли позиции ВСУ в Марьинке. Видео © Telegram / SHOT

В Сети появились кадры обстрелов по позициям ВСУ. Ролик с беспилотного летательного аппарата публикует телеграм-канал SHOT.

Видео с высоты птичьего полёта снял квадрокоптер в Донецкой области, в населённом пункте Марьинка. Удары по укрепрайону по очереди наносят "Грады" Донецкой Народной Республики. На кадрах видны три расчёта, которые выпускают ракеты синхронно.