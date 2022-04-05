Опубликованы кадры обстрела из "Градов" позиций ВСУ в Марьинке
Видео с высоты птичьего полёта снял квадрокоптер. На нём видны три расчёта, которые выпускают ракеты синхронно.
"Грады" ДНР обстреляли позиции ВСУ в Марьинке. Видео © Telegram / SHOT
В Сети появились кадры обстрелов по позициям ВСУ. Ролик с беспилотного летательного аппарата публикует телеграм-канал SHOT.
Видео с высоты птичьего полёта снял квадрокоптер в Донецкой области, в населённом пункте Марьинка. Удары по укрепрайону по очереди наносят "Грады" Донецкой Народной Республики. На кадрах видны три расчёта, которые выпускают ракеты синхронно.
А ранее Лайф показал кадры ночных ударов вертолётов Ка-52 по бронемашинам ВСУ в Изюмском районе. В ролике слышны переговоры членов экипажа, а после команды "Ракета" демонстрируется момент нанесения удара по объектам военной инфраструктуры противника.
Telegram / SHOT