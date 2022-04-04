Лайф публикует кадры ночных ударов вертолётов Ка-52 по бронемашинам ВСУ в Изюмском районе

В ролике слышны переговоры членов экипажа, а после команды "ракета" демонстрируется момент нанесения удара по объектам военной инфраструктуры противника.

Удары вертолётов Ка-52 по бронемашинам ВСУ в Изюмском районе. Видео © Telegram / SHOT

Опубликованы кадры ночной работы вертолётов Ка-52 из ПТРК "Вихрь", которые наносили удары по бронемашинам ВСУ в Изюмском районе Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

В ролике слышны переговоры членов экипажа, а после команды "ракета" демонстрируется момент нанесения удара по объектам военной инфраструктуры противника. Камеры зафиксировали точное попадание по военной цели.