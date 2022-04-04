"Отработал по земле": Опубликовано видео ракетных ударов с истребителей Су-35С на Украине

Лётчик рассказал, что противник лишь однажды решился на воздушный бой, но в последний момент украинские Су-27 отвернули.

Применение Су-35С в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35С в зоне проведения специальной военной "Операции Z" на Украине. На этих кадрах показаны взлёт и посадка боевых машин, пуск ракет "воздух — земля".

"Седьмой отработал по земле". — "Понял. Второй — на боевой, семёрка — выходи", — переговариваются лётчики на видео.

Как уточняет телеканал "Звезда", лётчики российских истребителей сейчас завершают уничтожение украинских сил противовоздушной обороны. Боевые вылеты происходят ежедневно.

Так, на счету командира звена Су-35 Клима и его сослуживцев — десятки боевых вылетов, но открытого воздушного боя противник не принимал ни разу. Украинские самолёты уходили, едва попав на радар российских истребителей. Единственный раз был в начале спецоперации, когда пара украинских Су-27 ВСУ направились в сторону россиян.

"Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берём в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, земля подсказала, что дальность у нас эффективная, так как мы шли уже на сверхзвуке. Противник отвернул", — рассказал боевой лётчик.