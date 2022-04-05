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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 18:03

Лавров назвал целью лживой провокации в Буче срыв переговоров России и Украины

Министр иностранных дел считает, что прерывание взаимодействия двух стран происходит в тот момент, когда в диалоге между делегациями наметился прогресс.

Страны Запада, раздувая истерику вокруг провокации в украинском городе Буча, пытаются сорвать переговоры России и Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причём сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть ещё не очень яркий, но всё-таки свет", — сказал Лавров, напоминая, что 29 марта впервые за весь период контактов между делегациями Украина предложила письменное видение гарантий безопасности и статуса страны.

Министр отметил, что киевская сторона "впервые положила на бумагу готовность провозгласить своё государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран – гарантов этого договора — будущего договора, мы надеемся, включая РФ".

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Ранее Лайф писал, что Лавров назвал деэскалацию в Киевской и Черниговской областях Украины после переговоров с Киевом в Стамбуле жестом доброй воли Москвы. Однако Незалежная воспользовалась отходом российских военнослужащих и организовала провокацию в Буче, возмутился министр.

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Никита Осипов
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