Португалия собралась выслать 10 сотрудников российского посольства
Причина выдворения дипломатов — "противоречащая национальной безопасности" страны деятельность.
Правительство Португалии решило объявить персонами нон грата и выслать 10 сотрудников Посольства России в Лиссабоне. Об этом сообщила газета Diário de Notícias со ссылкой на документ МИД республики.
Причина выдворения дипломатов — "противоречащая национальной безопасности" Португалии деятельность. По данным издания, сотрудникам Посольства РФ будет дано две недели на отъезд.
Как уже писал Лайф, очередная "волна высылки" российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — о высылке 30 российских дипломатов, а Испания — 25. Латвия и Эстония объявили о закрытии российских консульств, а также высылке 13 и 14 россиян соответственно.
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