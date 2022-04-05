ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 17:45

Португалия собралась выслать 10 сотрудников российского посольства

Причина выдворения дипломатов — "противоречащая национальной безопасности" страны деятельность.

Правительство Португалии решило объявить персонами нон грата и выслать 10 сотрудников Посольства России в Лиссабоне. Об этом сообщила газета Diário de Notícias со ссылкой на документ МИД республики.

Причина выдворения дипломатов — "противоречащая национальной безопасности" Португалии деятельность. По данным издания, сотрудникам Посольства РФ будет дано две недели на отъезд.

МИД России назвал высылку дипломатов из ФРГ ударом по отношениям и обещал "ощутимый" ответ
МИД России назвал высылку дипломатов из ФРГ ударом по отношениям и обещал "ощутимый" ответ

Как уже писал Лайф, очередная "волна высылки" российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — о высылке 30 российских дипломатов, а Испания — 25. Латвия и Эстония объявили о закрытии российских консульств, а также высылке 13 и 14 россиян соответственно.

Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
BannerImage

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • португалия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar