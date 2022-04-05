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Опубликовано 5 апреля 2022, 17:48
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ВС РФ высокоточным ударом уничтожили командный пункт теробороны под Харьковом

Всего ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 33 украинских военных объекта, среди которых три склада материально-технического обеспечения и 21 опорный пункт.

ВС РФ уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, а также хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев уничтожены командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники", — сказал он в ходе брифинга.

Всего оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска сегодня поразили 33 военных объекта Украины, среди которых восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбиты пять ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожены: 125 самолётов, 93 вертолёта, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Войска России уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения ВСУ
Войска России уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения ВСУ

Ранее Лайф писал, что войска ЛНР прорвали оборону 57-й бригады ВСУ и ведут бой на окраине Замуловки. В ходе столкновений было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ и девять единиц бронетехники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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