Всего ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 33 украинских военных объекта, среди которых три склада материально-технического обеспечения и 21 опорный пункт.

ВС РФ уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, а также хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев уничтожены командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники", — сказал он в ходе брифинга.

Всего оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска сегодня поразили 33 военных объекта Украины, среди которых восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбиты пять ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожены: 125 самолётов, 93 вертолёта, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.