Причём дома, которые только восстановили от прошлых разрушений, уже снова приходят в непригодность и находятся в полностью разбитом состоянии.

Мэр Кировска Луганской Народной Республики рассказала об атаках ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Мэр Кировска Луганской Народной Республики Виктория Сергеева рассказала об атаках ВСУ. Вчера украинские военные обстреляли город из РСЗО "Ураган". По её словам, атаки происходят почти каждый день, причём целятся боевики туда, где нет сил Народной милиции.

"Со стороны Украины обстрелы города происходят практически круглосуточно. Причём снаряды летят на ту территорию, где никогда не было сил Народной милиции. Вчера, в частности, были прилёты рядом с детской поликлиникой. Деток вели в поликлинику родители, люди шли на рынок, кто-то шёл в ЖЭК, кто-то шёл на работу", — отметила градоначальник.

Также систематически страдают посёлки, где обстрелы тоже производятся круглосуточно. Причём дома, которые только восстановили от прошлых разрушений, уже снова приходят в непригодность и находятся в полностью разбитом состоянии.

"Люди действительно уже очень устали, люди напуганы", — добавила Сергеева.