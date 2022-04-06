Шестеро украинцев замаскировали тройное убийство под обстрел российскими военными

Они нашли огнестрельное оружие в разбитой российской военной колонне и решили поквитаться со своими врагами, с которыми на протяжении долгого времени у них был конфликт.

Допрос подозреваемого в тройном убийстве. Видео © Національна поліція України

Шестеро украинцев выдали тройное убийство за военное преступление, совершённое российскими военными. Мужчины убили трёх своих недоброжелателей и замаскировали под обстрел ВС РФ под Харьковом. Об этом сообщает харьковская прокуратура и Нацполиция Украины.

Фото © Харківська обласна прокуратура

Сообщники нашли огнестрельное оружие и решили поквитаться со своими врагами, с которыми на протяжении долгого времени у них был конфликт. Недалеко от села Зелёный Гай в Харьковской области они исполнили свой замысел — застрелили трёх недругов. Затем они поместили тела в автомобиль, принадлежавший одному из убитых, отвезли на расстояние от места преступления и сожгли. Таким образом преступники хотели замаскировать убийство под удар ВС России.

Одного из них удалось задержать в Полтаве. На допросе он признался в содеянном. Подозреваемого заключили под стражу, впереди его ждёт решение суда.