ООН рассмотрит вопрос о членстве России в Совете по правам человека 7 апреля
Для принятия соответствующей резолюции необходима поддержка двух третей участников заседания всемирной организации.
Организация Объединённых Наций 7 апреля возобновит специальную сессию по Украине, на которую будет вынесен вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак.
"Специальная сессия возобновится завтра в 10:00 утра (17:00 мск. — Прим. Лайфа). Голосование состоится или в четверг, или в пятницу — в зависимости от продолжительности дебатов", — отметила она.
До голосования по резолюции о приостановке членства России выступить на спецсессии ООН сможет представитель любой страны во всемирной организации. Если количество выступающих будет небольшим, то голосование будет проведено 7 апреля. Для принятия этой резолюции необходима поддержка двух третей участников заседания.
Ранее Псаки заявила, что США не видят возможности исключения России из состава Совбеза ООН. Представитель американской администрации отметила, что Вашингтон разделяет разочарование Киева данным фактом, но изменить ничего не может.
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