ООН рассмотрит вопрос о членстве России в Совете по правам человека 7 апреля

Для принятия соответствующей резолюции необходима поддержка двух третей участников заседания всемирной организации.

Организация Объединённых Наций 7 апреля возобновит специальную сессию по Украине, на которую будет вынесен вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак.

"Специальная сессия возобновится завтра в 10:00 утра (17:00 мск. — Прим. Лайфа). Голосование состоится или в четверг, или в пятницу — в зависимости от продолжительности дебатов", — отметила она.

До голосования по резолюции о приостановке членства России выступить на спецсессии ООН сможет представитель любой страны во всемирной организации. Если количество выступающих будет небольшим, то голосование будет проведено 7 апреля. Для принятия этой резолюции необходима поддержка двух третей участников заседания.