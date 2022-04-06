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Опубликовано 6 апреля 2022, 14:11
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Минобороны сравнило пытки российских пленных на Украине с действиями карателей в годы ВОВ

Об этом свидетельствуют кадры, широко распространяемые в сети Интернет и средствах массовой информации, говорят в ведомстве.

Киевский режим применяет пытки и насилие к попавшим к нему в плен российским военнослужащим сродни карателям в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.

"Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации", — заметил Мизинцев.

Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена пленными
Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена пленными

Ранее глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выразила Украине протест из-за видео с пытками российских военных. Незалежная пообещала принять самые жёсткие меры к тем, кто допускал эти военные преступления.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
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