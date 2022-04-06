Минобороны сравнило пытки российских пленных на Украине с действиями карателей в годы ВОВ

Об этом свидетельствуют кадры, широко распространяемые в сети Интернет и средствах массовой информации, говорят в ведомстве.

Киевский режим применяет пытки и насилие к попавшим к нему в плен российским военнослужащим сродни карателям в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.

"Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации", — заметил Мизинцев.