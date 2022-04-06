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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 14:08
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Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена пленными

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что у Москвы есть все основания полагать, что с нашими военными, находящимися в плену, "не всё в порядке".

Запланированный на 6 апреля обмен пленными был сорван украинской стороной. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут", — сообщил он.

Мизинцев отметил, что у России есть все основания полагать, что с нашими военными, находящимися в плену, "не всё в порядке". Москва обращается к ООН, ОБСЕ, руководству Германии, Турции и Франции для того, чтобы они потребовали от Украины немедленно обеспечить доступ Красного Креста к военнопленным РФ для проверки условий их содержания.

Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86
Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86

Ранее Лайф писал, что Бастрыкин поручил завести дело по факту убийства российских военных в украинском плену. В результате данных преступных действий солдаты ВСУ грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, отметили в пресс-службе СК РФ.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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