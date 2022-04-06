Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена пленными

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что у Москвы есть все основания полагать, что с нашими военными, находящимися в плену, "не всё в порядке".

Запланированный на 6 апреля обмен пленными был сорван украинской стороной. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут", — сообщил он.

Мизинцев отметил, что у России есть все основания полагать, что с нашими военными, находящимися в плену, "не всё в порядке". Москва обращается к ООН, ОБСЕ, руководству Германии, Турции и Франции для того, чтобы они потребовали от Украины немедленно обеспечить доступ Красного Креста к военнопленным РФ для проверки условий их содержания.