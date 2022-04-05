Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86
В конце марта омбудсмен Татьяна Москалькова подтверждала, что состоялось уже два обмена.
Последний обмен между Россией и Украиной прошёл по формуле "86 на 86 человек". Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила во время посещения пункта временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины.
"Подтверждаю, что обмен по формату "86 на 86" состоялся", — цитирует её РИА "Новости".
Напомним, что 21 марта Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь шла об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23 марта говорилось, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. 24 марта Москалькова подтвердила обмен пленными по формуле "десять на десять".
ТАСС / Александр Река