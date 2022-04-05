WSJ узнала об идее Евросоюза запретить импорт российского угля

Планируется также закрыть морские и сухопутные границы для отечественных грузоперевозчиков. Данные ограничения должны одобрить все 27 членов Европейского союза.

В рамках новых санкционных мер Европейская комиссия предлагает отказаться от импорта российского угля в качестве санкций из-за событий в городе Буча Киевской области, сообщила американская газета The Wall Street Journal.