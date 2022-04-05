WSJ узнала об идее Евросоюза запретить импорт российского угля
Планируется также закрыть морские и сухопутные границы для отечественных грузоперевозчиков. Данные ограничения должны одобрить все 27 членов Европейского союза.
В рамках новых санкционных мер Европейская комиссия предлагает отказаться от импорта российского угля в качестве санкций из-за событий в городе Буча Киевской области, сообщила американская газета The Wall Street Journal.
Планируется также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков. Данные ограничения должны одобрить все 27 членов Европейского союза.
Напомним, санкции и подобные ограничения связаны с тем, что Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Буча, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Советник главы ЛНР Родион Мирошник напомнил, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот за день до появления видео с телами на улицах, 2 апреля, украинские силовики провели в городе зачистку. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, пока точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва. Несмотря на это, ЕС собрался ввести из-за событий в Буче ограничения против России.
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