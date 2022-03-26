Москалькова сообщила об обмене дальнобойщиками между РФ и Украиной

Шестеро удерживаемых на территории Незалежной российских водителей смогли получить документы и вернуться на родину.

Шестеро российских водителей-дальнобойщиков смогли выехать с Украины при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом сама омбудсмен накануне сообщила журналистам.

По словам Москальковой, большое количество дальнобойщиков из России ныне удерживается на территории Незалежной. Также есть украинские дальнобойщики, которые находятся сейчас в РФ.

"Совместно с украинской стороной мы договорились о том, что некоторые из них получат возможность выехать. Я обратилась к украинской стороне, получила понимание, поддержку", — сказала омбудсмен.