Москалькова сообщила об обмене дальнобойщиками между РФ и Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Шестеро удерживаемых на территории Незалежной российских водителей смогли получить документы и вернуться на родину.
Шестеро российских водителей-дальнобойщиков смогли выехать с Украины при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом сама омбудсмен накануне сообщила журналистам.
По словам Москальковой, большое количество дальнобойщиков из России ныне удерживается на территории Незалежной. Также есть украинские дальнобойщики, которые находятся сейчас в РФ.
"Совместно с украинской стороной мы договорились о том, что некоторые из них получат возможность выехать. Я обратилась к украинской стороне, получила понимание, поддержку", — сказала омбудсмен.
По её словам, шестерым гражданам России были возвращены документы и они покинули пункт пропуска на украинской границе. Столько же украинских водителей смогли поехать к себе домой, добавила Москалькова в беседе с ТАСС.
Напомним, что 21 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь идёт об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23 марта говорилось, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Подробности не раскрывались. Однако позже вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 24 марта состоялся обмен пленными с Россией по формуле "10 на 10". Помимо военнослужащих Киев передал Москве 11 гражданских моряков с судна Millenial Spirit, а получил 19 украинских моряков со спасательного судна "Сапфир".