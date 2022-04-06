Каждому по $25: Участникам постановочных съёмок о "гибели мирного населения" под Харьковом выплатили гонорар

Киевский режим подготовил порцию очередных провокационных материалов о гибели мирного населения якобы в результате действий Российской армии. Об этом на брифинге в среду рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские националисты обстреляли населённый пункт Дергачи в Харьковской области, после чего произвели видеосъёмку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ.

Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. А постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.