"Позор Украине, которая истребила город": Эвакуированные из подвала больницы мариупольцы рассказали о зверствах бойцов "Азова"

По словам жителей города, украинские националисты прикрывались пациентами, а также унижали и оскорбляли их. Кроме того, радикалы оставили людей без воды, еды и электричества.

Эвакуированные из подвала больницы мариупольцы рассказали о зверствах бойцов "Азова". Видео © Telegram / SHOT

Эвакуированные из подвала городской больницы мирные жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении бойцов "Азова". Как сообщает SHOT со слов женщины, в медучреждение она попала 2 марта, после того как азовцы артиллерией подбили её квартиру на пятом этаже.

"Когда они пробегали мимо, я попросила их: "Мальчики, солдаты, пожалуйста, уйдите отсюда, посмотрите, здесь все калеки, я осталась без ноги, здесь раненые, здесь дети!" На это мне ответили, что в первую очередь нужно остановить врага. Я возразила: так здесь люди, мы живые! "А кто вы такие, вы — мусор", — ответили мне <...> Позор Украине, которая истребила наш город", — рассказала женщина.

Ещё один житель Мариуполя со слезами на глазах рассказал, что в марте он попал под обстрел со стороны нацбатов, когда ходил за водой. После этого он оказался в больнице и потерял связь с семьёй. Сейчас мужчина попросту не знает, где находятся его родственники и живы ли они вообще. Он также подчеркнул, что самое страшное в больнице началось, когда пришли азовцы.

"В основном украинские военные прикрывались мирными жителями. Заходили в палаты, называли всех сволочами, скотами. Мы просили воды, они нам даже ни капли воды не дали, ничего", — добавил мужчина.