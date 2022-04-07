На месте Жириновского в Госдуме поставили его портрет и букет цветов
Место Владимира Жириновского в Госдуме. Обложка © Telegram-канал SHOT
Сегодня перед депутатами нижней палаты парламента выступает с отчётом премьер Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил особый взгляд политика на развитие страны, который не мешал ему быть патриотом.
На месте скончавшегося Владимира Жириновского в Госдуме, где премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчётом о работе правительства, стоит фотография политика в молодом возрасте, а также букет цветов с траурной чёрной лентой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Начав своё выступление, Мишустин отметил особый взгляд лидера ЛДПР на развитие страны, который не мешал ему оставаться государственником и истинным патриотом.
"Накануне мы узнали трагическую новость — ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, яркий политик и большой профессионал. Он часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны, но, когда речь шла об интересах людей и нашего государства, он был истинным патриотом и государственником", — сказал премьер.
Напомним, 6 апреля стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Ранее свои соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил Владимир Путин. Он отметил, что лидер ЛДПР был опытным политиком, ярким оратором и открытым к общению человеком.