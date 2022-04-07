На месте Жириновского в Госдуме поставили его портрет и букет цветов

Сегодня перед депутатами нижней палаты парламента выступает с отчётом премьер Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил особый взгляд политика на развитие страны, который не мешал ему быть патриотом.

На месте скончавшегося Владимира Жириновского в Госдуме, где премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчётом о работе правительства, стоит фотография политика в молодом возрасте, а также букет цветов с траурной чёрной лентой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Начав своё выступление, Мишустин отметил особый взгляд лидера ЛДПР на развитие страны, который не мешал ему оставаться государственником и истинным патриотом.