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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 16:44
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Российские войска блокировали Угледар

Сейчас подразделения ведут бой за освобождение населённого пункта от националистов.

Вооружённые силы РФ блокировали населённые пункты Угледар и Новомихайловка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, подразделения российских вооружённых сил блокировали населённый пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов", — отметил он.

Также, по словам Конашенкова, группировка российских войск блокировала Новомихайловку и приступила к зачистке от националистов.

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А ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Харьковом скопления зарубежной техники ВСУ. Кроме того, как сообщили в оборонном ведомстве, был нанесён ракетный удар по украинской топливной базе возле Чугуева.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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