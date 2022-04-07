Российские войска блокировали Угледар
Сейчас подразделения ведут бой за освобождение населённого пункта от националистов.
Вооружённые силы РФ блокировали населённые пункты Угледар и Новомихайловка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, подразделения российских вооружённых сил блокировали населённый пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов", — отметил он.
Также, по словам Конашенкова, группировка российских войск блокировала Новомихайловку и приступила к зачистке от националистов.
А ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Харьковом скопления зарубежной техники ВСУ. Кроме того, как сообщили в оборонном ведомстве, был нанесён ракетный удар по украинской топливной базе возле Чугуева.
ТАСС / Сергей Мальгавко