Песков: Накачка Украины вооружением не способствует переговорам Москвы и Киева

По словам официального представителя Кремля, подобные действия будут иметь скорее негативный эффект. Накануне он отмечал, что диалог идёт "гораздо более вязко", чем хотелось.

Поставки вооружения на Украину со стороны США не способствуют успеху в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", — сказал он журналистам.

Ранее Лайф рассказывал, что Сенат США одобрил законопроект о поставке на Украину оружия по программе ленд-лиза. Согласно документу, расширятся полномочия американского лидера Байдена. Действие соответствующих возможностей президента истечёт по завершении конфликта в Незалежной.