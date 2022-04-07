ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 09:40

Песков: Накачка Украины вооружением не способствует переговорам Москвы и Киева

По словам официального представителя Кремля, подобные действия будут иметь скорее негативный эффект. Накануне он отмечал, что диалог идёт "гораздо более вязко", чем хотелось.

Поставки вооружения на Украину со стороны США не способствуют успеху в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", — сказал он журналистам.

Зеленский анонсировал саммит с гарантами безопасности Украины без России
Зеленский анонсировал саммит с гарантами безопасности Украины без России

Ранее Лайф рассказывал, что Сенат США одобрил законопроект о поставке на Украину оружия по программе ленд-лиза. Согласно документу, расширятся полномочия американского лидера Байдена. Действие соответствующих возможностей президента истечёт по завершении конфликта в Незалежной.

Накануне Песков заявил, что российско-украинские переговоры идут "гораздо более вязко", чем хотелось бы. Напомним, четвёртая очная встреча двух делегаций состоялась 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле.

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar