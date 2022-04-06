Зеленский анонсировал саммит с гарантами безопасности Украины без России

Он надеется, что на переговорах будет принят совместный документ — "гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча предполагаемых стран – гарантов безопасности Незалежной точно состоится, США и ряд других государств уже подтвердили намерение принять в ней участие.

"Эта встреча точно будет, потому что её подтвердили, эту встречу, представители стран – будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. В принципе, это ещё не все гаранты, но вам назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обговаривать список гарантий безопасности", — заявил лидер Незалежной в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

Он, однако, оказался не готов назвать детали этих гарантий и какая из стран на какие гарантии для Украины готова пойти. По словам Зеленского, у этих государств разные взгляды: некоторые "готовы на полную поддержку, а некоторые не на полную". В связи с этим и необходимо провести совместные переговоры на уровне советников стран-гарантов. Президент надеется, что они смогут принять документ — "гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности" Украины. По его словам, когда Киев "будет всё устраивать в нём, состоится встреча с российской стороной".