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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 18:16
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Байден заявил, что конфликт на Украине далёк от завершения

Американский лидер пообещал, что Штаты будут и дальше поддерживать Незалежную и её народ.

Конфликт на Украине может продолжаться довольно длительное время, он далёк от завершения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления перед представителями профсоюзов, которое в прямом эфире транслировал Белый дом.

"Сегодня Киев всё ещё стоит, и это правительство [Украины] всё ещё руководит. Эта борьба ещё далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться ещё долгое время", — сказал хозяин Овального кабинета.

При этом американский лидер пообещал, что Соединённые Штаты будут и дальше поддерживать Киев, украинский народ и борьбу за свободу.

"И, кстати, если мне придётся идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьёзно", — добавил Байден.

Телеведущий Fox News Карлсон объяснил, зачем на самом деле Байден помогает Украине
Телеведущий Fox News Карлсон объяснил, зачем на самом деле Байден помогает Украине

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше". По его мнению, следующая стадия военной спецоперации РФ в Незалежной может приобрести затяжной характер.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Николь Вербер
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