Байден заявил, что конфликт на Украине далёк от завершения

Американский лидер пообещал, что Штаты будут и дальше поддерживать Незалежную и её народ.

Конфликт на Украине может продолжаться довольно длительное время, он далёк от завершения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления перед представителями профсоюзов, которое в прямом эфире транслировал Белый дом.

"Сегодня Киев всё ещё стоит, и это правительство [Украины] всё ещё руководит. Эта борьба ещё далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться ещё долгое время", — сказал хозяин Овального кабинета.

При этом американский лидер пообещал, что Соединённые Штаты будут и дальше поддерживать Киев, украинский народ и борьбу за свободу.

"И, кстати, если мне придётся идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьёзно", — добавил Байден.