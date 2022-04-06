МО РФ: СБУ заминировала хранилище с 120 тоннами хлора под Харьковом и готовится его взорвать
После Киев планирует возложить на Москву вину в якобы создании химической катастрофы, выяснили в Минобороны РФ.
Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области, уже заминированы ёмкости с 120 тоннами вещества. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По подтверждённой информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ", — сказал он.
Конашенков заявил, что на территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище с 120 тоннами хлора. Ёмкости, по словам представителя оборонного ведомства, планируется взорвать, чтобы возложить на Россию вину в якобы создании химической катастрофы, повлёкшей гибель местных жителей.
Ранее Лайф писал, что Гаврилов раскрыл планы Киева устроить провокацию с подрывом химикатов под Харьковом. По словам дипломата, она возможна во время ударов ВС России, которыми ВСУ будут "прикрываться".
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