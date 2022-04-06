Авиация ВКС России поразила 34 военных объекта Украины

Среди них артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российским военнослужащим за сутки удалось поразить 34 украинских военных объекта в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 34 военных объекта Украины", — сказал офицер.

В числе поражённых объектов артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.