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Опубликовано 6 апреля 2022, 17:44

Авиация ВКС России поразила 34 военных объекта Украины

Среди них артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российским военнослужащим за сутки удалось поразить 34 украинских военных объекта в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 34 военных объекта Украины", — сказал офицер.

В числе поражённых объектов артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

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А ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника. Летательные аппараты были замечены в районах Бердянска, Горняка, Уланского и Чернобаевки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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