МО РФ: Российские средства ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника

Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уланское и Чернобаевка.

Российские силы ПВО уничтожили в воздухе четыре беспилотника Украины в ходе "Операции Z". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что БПЛА были замечены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уланское и Чернобаевка. Всего за ночь в воздухе было уничтожено 24 военных объекта Украины. В их числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.