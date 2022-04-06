МО РФ: Российские средства ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника
Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уланское и Чернобаевка.
Российские силы ПВО уничтожили в воздухе четыре беспилотника Украины в ходе "Операции Z". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что БПЛА были замечены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уланское и Чернобаевка. Всего за ночь в воздухе было уничтожено 24 военных объекта Украины. В их числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили командный пункт теробороны под Харьковом. Всего ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 33 украинских военных объекта, среди которых три склада материально-технического обеспечения и 21 опорный пункт.
ТАСС / Сергей Бобылев