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Опубликовано 6 апреля 2022, 07:36

МО РФ: Российские средства ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника

Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уланское и Чернобаевка.

Российские силы ПВО уничтожили в воздухе четыре беспилотника Украины в ходе "Операции Z". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что БПЛА были замечены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уланское и Чернобаевка. Всего за ночь в воздухе было уничтожено 24 военных объекта Украины. В их числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Минобороны: Средства ПВО РФ за сутки сбили два украинских беспилотника
Минобороны: Средства ПВО РФ за сутки сбили два украинских беспилотника

Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили командный пункт теробороны под Харьковом. Всего ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 33 украинских военных объекта, среди которых три склада материально-технического обеспечения и 21 опорный пункт.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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