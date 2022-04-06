Старший лейтенант Скородинский уничтожил два танка националистов, получив контузию

Кроме того, он продолжил командовать своим взводом и обеспечил захват ключевых позиций украинских силовиков.

В Минобороны РФ рассказали о новых примерах мужества со стороны российских военных во время "Операции Z" на Украине. Одним из героев стал старший лейтенант Сергей Скородинский. Танковый взвод под его командованием вёл бои с украинскими националистами рядом с населённым пунктом. Они уничтожили четыре вражеских танка, сам Скородинский был атакован из гранатомёта и получил контузию, но из боя не вышел. Взвод лейтенанта захватил ключевые позиции противника.









В ходе спецоперации на Украине старший сержант Александр Солопов занимался организацией бесперебойной связи внутри батальонно-тактической группы. В результате очередного авиаудара со стороны националистов антенна радиостанции была повреждена, а Солопов получил осколочное ранение предплечья. Сержант оказал себе первую помощь и, несмотря на тяжёлое ранение, вместе с подчинёнными приступил к восстановлению связи.

Лейтенант, командир инженерно-штурмового взвода Пётр Федоткин вместе со своим подразделением обнаружил украинских диверсантов, вооружённых переносными гранатомётами и миномётами. Большая часть националистов была уничтожена, остальные бежали, бросив оружие и боеприпасы.