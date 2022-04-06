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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 06:32
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Позиции пограничников в Курской области пытались обстрелять из миномётов

По словам губернатора Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

Попытку обстрелять позиции пограничников из миномётов зафиксировали в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Роман Старовойт.

"Ответным огнём огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет", — проинформировал губернатор.

Он отметил, что власти региона круглые сутки находятся на связи с Погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ и координируют все действия.

"Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", — обратился к жителям региона Старовойт.

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К слову, это уже не первый обстрел со стороны Украины, о котором докладывают власти Курской области. 29 марта сообщалось, что под огнём оказался пропускной пункт в посёлке Тёткино на российско-украинской границе. Противником применялось огнестрельное оружие и гранатомёты, однако обошлось без потерь и разрушений.

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Алексей Берковиц
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