Позиции пограничников в Курской области пытались обстрелять из миномётов

По словам губернатора Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

Попытку обстрелять позиции пограничников из миномётов зафиксировали в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Роман Старовойт.

"Ответным огнём огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет", — проинформировал губернатор.

Он отметил, что власти региона круглые сутки находятся на связи с Погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ и координируют все действия.

"Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", — обратился к жителям региона Старовойт.