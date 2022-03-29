Пропускной пункт в Курской области обстрелян со стороны Украины
По словам губернатора Романа Старовойта, в результате ответных действий российских военнослужащих огневая точка была подавлена.
Пропускной пункт в посёлке Тёткино на российско-украинской границе в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, применялось огнестрельное оружие и гранатомёты.
"Сегодня со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Тёткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена", — написал Старовойт.
По словам губернатора, в результате происшествия обошлось без потерь и разрушений. Власти региона просят жителей не поддаваться панике и уверяют, что ситуация находится под контролем.
А ранее Лайф сообщал, что несколько взрывов произошло в приграничном селе в Белгородской области. В регионе после обстрела ВСУ взорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности жителей двух приграничных сёл — Журавлёвки и Нехотеевки — был введён режим чрезвычайной ситуации. Также по факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.
ТАСС / Михаил Терещенко