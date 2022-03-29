Пропускной пункт в Курской области обстрелян со стороны Украины

По словам губернатора Романа Старовойта, в результате ответных действий российских военнослужащих огневая точка была подавлена.

Пропускной пункт в посёлке Тёткино на российско-украинской границе в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, применялось огнестрельное оружие и гранатомёты.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Тёткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена", — написал Старовойт.