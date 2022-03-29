ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 10:55
16422

Пропускной пункт в Курской области обстрелян со стороны Украины

По словам губернатора Романа Старовойта, в результате ответных действий российских военнослужащих огневая точка была подавлена.

Пропускной пункт в посёлке Тёткино на российско-украинской границе в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, применялось огнестрельное оружие и гранатомёты.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Тёткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена", — написал Старовойт.

По словам губернатора, в результате происшествия обошлось без потерь и разрушений. Власти региона просят жителей не поддаваться панике и уверяют, что ситуация находится под контролем.

Груда кирпичей: Появилось фото из разрушенного украинским снарядом дома в Белгородской области
Груда кирпичей: Появилось фото из разрушенного украинским снарядом дома в Белгородской области

А ранее Лайф сообщал, что несколько взрывов произошло в приграничном селе в Белгородской области. В регионе после обстрела ВСУ взорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности жителей двух приграничных сёл — Журавлёвки и Нехотеевки — был введён режим чрезвычайной ситуации. Также по факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar