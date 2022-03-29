Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах с Россией
По словам дипломата, теперь стало понятно, почему силовики Незалежной застрелили своего переговорщика Дениса Киреева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на рекомендацию Министерства иностранных дел Украины своим дипломатам "ничего не есть и не пить", а также не касаться поверхностей в ходе переговоров с Россией в Стамбуле.
"Ага. Теперь понятно, почему в Киеве украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева — он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией", — иронично отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. Он считает, что последние восемь лет в стране происходило "планомерное запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией". А советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ