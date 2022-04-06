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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 06:13

Росавиация до 13 апреля продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов страны

Авиакомпаниям советуют использовать альтернативные маршруты через аэродромы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"До 13 апреля 2022 года в 3:45 по московскому времени продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении пресс-службы.

Авиакомпаниям рекомендуется использовать для перевозки граждан альтернативные маршруты. Для этого они могут воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что все остальные аэропорты страны, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

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Ранее стало известно, что Ростуризм намерен восстановить полётные программы в Турцию к началу мая. В настоящее время проводится работа по подготовке условий для предстоящего туристического сезона.

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Pixabay

Александра Васильева
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