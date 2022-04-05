Авиакомпании России сформировали пул из почти 200 самолётов для полётов за рубеж

По словам министра транспорта РФ, наша страна может рассчитывать на эти воздушные суда, поэтому рейсы будут осуществляться в те страны, которые могут принять лайнеры.

Российские авиакомпании смогут осуществлять полёты за рубеж на 193 самолётах, большинство из которых — Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"У нас сейчас сформирован пул в 193 машины, из которых 148 — SSJ 100, и остальные машины — это иностранные, но которые были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, они являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре изначально", — сказал глава Минтранса.

Савельев заключил, что Россия может рассчитывать на эти самолёты, поэтому рейсы будут осуществляться в те страны, которые могут принять эти воздушные суда.