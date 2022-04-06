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Опубликовано 6 апреля 2022, 07:25

Российские военные уничтожили пять баз хранения горючего ВСУ

Кроме того, прошедшей ночью они поразили 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Российские войска ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения ГСМ Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожено пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска", — сообщил генерал-майор.

По его словам, из этих населённых пунктов снабжалась топливом военная техника украинских войск в районах Харькова, Николаева и Донбасса. Также Конашенков сообщил, что за прошедшую ночь авиация и ракетные войска Вооружённых сил России поразили 24 военных объекта Украины, среди которых был зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

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Ранее стало известно, что позиции пограничников в Курской области пытались обстрелять из миномётов. По словам губернатора Романа Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Васильева
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