Сенат США одобрил законопроект о поставке на Украину оружия по программе ленд-лиза

Согласно документу, расширятся полномочия американского лидера Байдена. Действие соответствующих возможностей президента истечёт по завершении конфликта в Незалежной.

Сенат Соединённых Штатов одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружение по программе ленд-лиза. Об этом сообщается на сайте палаты. По программе Вашингтон сдавал в аренду или передавал в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны.

Согласно документу, расширятся полномочия президента США Джо Байдена по заключению соглашений с Киевом относительно поставок вооружения "для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей". Законопроект даёт возможность ускорить доставку оружия.

Действие расширенных полномочий Байдена истечёт в случае сокращения числа российских войск у границ Незалежной до состояния марта 2021 года. Отмечается, что так же, как вооружённое нападение, будут классифицироваться кибератаки, которые осуществляются якобы из РФ и направлены на объекты критической инфраструктуры Украины.